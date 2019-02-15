Политика

17:06 15.02.2019

В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море

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В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море

В ЕС согласовали ограничительные меры против восьми граждан России из-за инцидента в Азовском море, передало в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"В ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Азовском море", - сообщило агентство, не раскрыв подробности.

В сообщении отмечается, что вопрос согласован на уровне технических специалистов. На Совете ЕС на уровне глав МИД 18 февраля о санкциях могут не объявить, поскольку к этому времени в Брюсселе, видимо, не успеют завершить подготовительную работу по правовым и техническим вопросам.

Вместе с тем, по данным источника, российских компаний в санкционном списке нет.

"Российские компании меры не затронут", - заявил источник.

Ранее в пятницу высокопоставленный чиновник Евросоюза на условиях анонимности заявил в Брюсселе, что Совет ЕС на уровне глав МИД 18 февраля не примет новых санкций в отношении России.

По его словам, в Совете ЕС процесс изучения возможных мер, которые мог бы принять Евросоюз, продолжается в том, что касается инцидента в районе Керченского пролива.

"Насколько я знаю, никакое решение не будет принято в понедельник. И это причина, по которой данный вопрос не входит в повестку дня совета 18 февраля. Но они (меры - ИФ), несомненно, скоро последуют", - заявил источник.

Теги: #азовское_море #рф #россияне #ес #санкции
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