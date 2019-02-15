Руководитель штаба Порошенко обещает продемонстрировать пример честной и чистой кампании

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Виталий Ковальчук призвал участников президентской гонки отказаться от грязных технологий и не создавать провокаций, раскалывающих страну.

"Штаб Порошенко продемонстрирует стране, как проводить честную и чистую избирательную кампанию. Во-первых, мы за прозрачное финансирование. Поэтому мы предлагаем общественности провести мониторинг источников наполнения избирательных фондов всех кандидатов. В том числе - насколько они соответствуют реальным затратам кампании. Во-вторых, мы за честную агитацию. Поэтому предлагаем всем другим штабам отказаться от грязных технологий во время избирательной кампании и не создавать провокаций, которые раскалывают страну", - заявил В.Ковальчук на пресс-конференции, посвященной презентации команды штаба в пятницу в Киеве.

Кроме того, он призвал СМИ проверять информацию и не продуцировать фейки.

"Предлагаем СМИ проверять факты и новости на достоверность. Сегодня страна-агрессор использует фейковые новости для того, чтобы навредить нормальному избирательному процессу в нашей стране, как это они уже делали в других странах", - добавил В.Ковальчук.