Политика

15:40 15.02.2019

В Киеве открылся избирательный штаб кандидата в президенты Украины Порошенко

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В Киеве открылся избирательный штаб кандидата в президенты Украины Порошенко

Избирательный штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко провел первую пресс-конференцию в Киеве в пятницу.

"Руководитель штаба – Виталий Ковальчук", - сообщил спикер избирательного штаба П.Порошенко Олег Медведев на пресс-конференции в пятницу.

Он также представил руководителя кампании кандидата Игоря Грынива.

По словам О.Медведева, юридическим обеспечением избирательной кампании П.Порошенко будет заниматься народный депутат Руслан Князевич.

За общеполитическое направление в избирательной кампании П.Порошенко и организацию работы с народными депутатами отвечает лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергей Березенко будет заниматься организационным направлением кампании.

"Со следующей недели пресс-конференции для того, чтобы отвечать на любые ваши вопросы, которые будут возникать и относительно работы штаба, и кампании, будут тут проводиться на регулярной основе, как минимум несколько раз в неделею", - сказал О.Медведев.

Теги: #порошенко #штаб #выборы
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