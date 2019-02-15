Политика

15:11 15.02.2019

Песков не стал комментировать заявление Мадуро о покупке у РФ "тысячи ракетных установок" класса "земля-воздух"

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Песков не стал комментировать заявление Мадуро о покупке у РФ "тысячи ракетных установок" класса "земля-воздух"

В Кремле оставили без комментариев Сообщения о покупке Венесуэлой ракетных установок класса "земля-воздух" российского производства.

"Я это оставляю без комментариев", - сказал пресс-Секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналиста подтвердить сообщение, опубликованное в "Твиттере" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором говорится, что Каракас приобрел "тысячу ракетных установок класса "земля-воздух"". Как отметила журналист в своём вопросе, президент Венесуэлы при публикации сообщения написал, что "покупка установок российского производства необходима для улучшения противоракетной обороны Венесуэлы".

Теги: #венесуэла #рф #песков #оружие
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