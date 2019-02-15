Политика

15:03 15.02.2019

АПУ не рассматривает и не обсуждает "мирный план Сайдика"

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АПУ не рассматривает и не обсуждает "мирный план Сайдика"

В Администрации президента Украины (АПУ) не рассматривают и не обсуждают "мирный план для Украины" представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, заявил заместитель главы АПУ Константин Елисеев.

"Конечно, у нас есть много вопросов к этому документу, равно как и к временным рамкам и способу, которым он был выдвинут. Мы этот документ не рассматриваем и не обсуждаем. Думаю, что его ожидает такая же судьба, как и судьба десятков других планов урегулирования ситуации на Донбассе, которые предлагались за последние четыре года", – сказал К.Елисеев в пятницу в комментарии "Hromadske.ua".

В конце января спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ М.Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2018 года в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.

План также предусматривает создание переходной администрации ООН в ОРДЛО, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов.

М.Сайдик также заявил, что Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО принимают участие в процессе и услышаны, и "так должно быть и после принятия нового "всеобъемлющего соглашения".

5 февраля президент Украины Петр Порошенко, говоря о "плане Сайдика", отметил, что минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе.

Теги: #елисеев #обсе #сайдик #ап
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