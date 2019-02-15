Мы все понимаем, почему Украина решила не допускать на выборы наблюдателей из РФ - глава международной миссии Чолий

В ходе встречи секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова с главой Международной миссии по наблюдению за выборами 2019г в Украине Евгением Чолием собеседники обсудили вопросы проведения украинских президентских и парламентских выборов в контексте попыток России повлиять, сорвать или дискредитировать избирательный процесс.

"Наблюдается активизация агентурных сетей, пророссийских политических проектов и СМИ, растет и террористическая угроза. В случае неспособности проведения удобного для РФ кандидата и усиления влияния пророссийских сил, Кремль будет пытаться всеми путями скомпрометировать или сорвать избирательный процесс, который может значительно дестабилизировать ситуацию в нашем государстве", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО Украины в пятницу.

Секретарь СНБО отметил, что силовые структуры в Украине будут действовать исключительно в рамках законодательства и Конституции, не влияя на ход избирательного процесса, "но всячески противодействуя любым попыткам сорвать, скомпрометировать, фальсифицировать или влиять на волеизъявление граждан".

В свою очередь, Е.Чолий подчеркнул, что все члены Всемирного конгресса украинцев, представителем которого он также является, "понимают, что Украина противостоит грубой российской агрессии". "Мы все понимаем основания, почему Украина решила не допускать на свою территорию наблюдателей из РФ", - сказал он.

В целом, по словам Е.Чолия, в день выборов в Украине будут работать около тысячи международных наблюдателей, из них более двухсот - из украинской диаспоры, которые свободно владеют украинским языком, "что позволит им объективно оценивать и оперативно реагировать на любые которые ситуации".

"В качестве наблюдателей за выборами мы будем постоянно мониторить и всячески противодействовать попыткам РФ дискредитировать выборы в Украине", - сказал председатель Международной миссии по наблюдению за выборами 2019 году в Украине.