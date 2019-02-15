Политика

13:49 15.02.2019

Тимошенко призвала Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании

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Тимошенко призвала Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявляет, что Генеральная прокуратура "штампует" против нее дела как против главного конкурента действующего главы государства на президентских выборах 31 марта.

"Читаю новости: Луценко поручил САП проверить заявление о "вероятном преступлении" Тимошенко. Кто не в курсе – речь идет об американских лоббистах, которые якобы работали в мою пользу. События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 года я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моего санкции. Жаль, что генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о "преступлениях"", - цитирует слова Ю.Тимошенко пресс-служба партии в пятницу.

Она заявила, что новая власть применяет против ее технологии, отработанные еще во времена бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу (генеральному прокурору Юрию Луценко – ИФ) прислушаться к нашему дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается – он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича (президента Украины Петра Порошенко – ИФ) на его выдвижении, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", – сказала Ю.Тимошенко, призвав "проигрывать достойно".

Ранее в этот день Генпрокуратура Украины сообщила, что направила Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявление о совершении уголовных преступлений лидером партии ВО "Батькивщина" Ю.Тимошенко для надлежащего рассмотрения и принятия решения.

Теги: #луценко #тимошенко #гпу #выборы
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