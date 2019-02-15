Политика

13:48 15.02.2019

КИУ: треть кандидатов в президенты до сих пор не открыла избирательные фонды, без чего нельзя вести агитацию

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КИУ: треть кандидатов в президенты до сих пор не открыла избирательные фонды, без чего нельзя вести агитацию

 По состоянию на четверг, 14 февраля, банковские счета избирательных фондов до сих пор не сформировали треть из 44 кандидатов в президенты Украины, сообщает в пятницу общественная организация "Комитет избирателей Украины" со ссылкой на данные Центризбиркома.

"По информации КИУ, полученной от ЦИК, из 44 кандидатов банковские счета избирательных фондов открыли 30 человек. Это Игорь Шевченко, Андрей Садовый, Анатолий Гриценко, Виталий Скоцик, Валентин Наливайченко, Виталий Куприй, Сергей Каплин, Александр Шевченко, Юрий Бойко, Ольга Богомолец, Евгений Мураев, Александр Вилкул, Дмитрий Добродомов, Руслан Кошулинский, Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Аркадий Корнацкий, Сергей Тарута, Инна Богословская, Владимир Зеленский, Илья Кива, Игорь Смешко, Геннадий Балашов, Александр Данилюк, Юрий Деревянко, Петр Порошенко, Александр Мороз, Виктор Кривенко, Николай Габер, Роман Бессмертный", - говорится в сообщении.

В общественной организации отмечают, что информация об открытии счетов в ЦИК поступает из банков.

"КИУ отмечает, что открытие избирательного фонда является обязательным условием для начала ведения агитации кандидатом. Так, согласно ч. 2. ст. 37 закона "О выборах президента Украины" кандидат в президенты для финансирования предвыборной агитации обязан открыть избирательный фонд. Согласно ч. 3 ст. 37 закона кандидатам запрещено проводить агитацию вне их избирательных фондов", - говорится в сообщении.

Избирательный фонд кандидата на пост президента Украины имеет накопительный счет, на который поступают средства для финансирования избирательной кампании кандидата на пост президента Украины, а также текущие счета, с которых осуществляется финансирование расходов на избирательную кампанию.

Кандидат на пост президента Украины открывает один накопительный счет избирательного фонда в учреждении банка Украины в городе Киеве и не более одного текущего счета в учреждении банка в пределах территориального избирательного округа.

Теги: #агитация #киу #выборы
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