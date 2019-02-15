Политика

11:53 15.02.2019

Главы МИД ЕС обсудят 18 февраля ситуацию вокруг Азовского моря

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Главы МИД ЕС обсудят 18 февраля ситуацию вокруг Азовского моря

Министры иностранных дел стран Евросоюза на Совете ЕС 18 февраля обсудят, каким образом можно содействовать укреплению безопасности в Украине, в частности, в районе Азовского моря, говорится в материалах к заседанию, распространенных в пятницу в Брюсселе.

"Они обсудят также ситуацию на и вокруг Азовского моря и возросшую милитаризацию в регионе, социально-экономическую поддержку, которую ЕС мог бы принести региону, и то, как обеспечить свободный и беспрепятственный проход (судов - ИФ) через Керченский пролив", - сообщается в документе.

Высокопоставленный чиновник ЕС, представляя журналистам повестку совета, сообщил также, что глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини предложит министрам "дополнительные меры, касающиеся региона".

"Что касается Керченского пролива, я не могу пускаться в спекуляции. Позиция ЕС по этому вопросу хорошо известна российской и украинской сторонам", - сказал он, отвечая на просьбу уточнить, о каких мерах идет речь.

По его словам, они будут "вписываться в геополитическую ситуацию в регионе".

Министры иностранных дел Евросоюза на заседании Совета ЕС 18 февраля не планируют принимать заключительный документ по Украине, заявил журналистам в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

"Не будет заключительного документа. По крайней мере, не предусмотрено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Украина является центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

Теги: #ес #азовское_море #мид
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