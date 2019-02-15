Во исполнение "дорожной карты" законодательного обеспечения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС Рада приняла 12 законов – Парубий

Верховная Рада приняла 12 законов во исполнение "дорожной карты" по законодательному обеспечению имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, сообщил глава парламента Андрей Парубий.

"За период с момента утверждения "дорожной карты" законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС мы приняли 12 законов", - сказал он на "круглом столе" по вопросам имплементации Соглашения об ассоциации в пятницу в Киеве.

По словам А.Парубия, эти законы уже вступили в силу.

Кроме того, добавил спикер, девять законопроектов принято в первом чтении, шесть направлены в комитеты для подготовки к повторному первому чтению.

"Я понимаю, что этого недостаточно… и это - не выполнение всех задач, стоящих перед парламентом и властью, тем не менее, я убежден: парламент продемонстрировал твердую волю на пути выполнения Соглашения", - сказал А.Парубий.

Он заверил, что, несмотря на предвыборный период, на текущей сессии одной из задач Верховной Рады является принятие законопроектов, предусмотренных "дорожной картой".