В Раде нового созыва будет создана проевропейская коалиция, уверен Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что в парламенте следующей каденции будет создана проевропейская коалиция.

"Я уверен, что и в будущем парламенте нам удастся создать проевропейскую коалицию, которая сможет продолжить тот путь и (выполнение – ИФ) задач, которые мы поставили на уровне Конституции – вступление Украины в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий в ходе круглого стола по вопросам имплементации соглашения об Ассоциации Украина-ЕС в пятницу в Киеве.

Парламентские выборы в Украине запланированы на осень 2019 года.