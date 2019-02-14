Политика

19:56 14.02.2019

Парламент Египта поддержал поправки о продлении президентского срока

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Парламент Египта поддержал поправки о продлении президентского срока

Депутаты парламента Египта проголосовали в поддержку поправок, которые позволят президенту страны Абделю Фаттаху ас-Сиси сохранять свой пост вплоть до 2034 года, сообщило в четверг агентство Associated Press.

Поправки поддержали 485 парламентариев из 596, отмечает агентство.

Спикер парламента Египта Али Абдель Аль пояснил, что поправки теперь обсудят конституционный комитет и комитет по законодательным вопросам. Спустя 60 дней поправки вновь вернутся на финальное голосование в парламент, а после этого, вероятнее всего, в мае в Египте пройдет референдум.

Поправки, в частности, увеличивают президентский срок в стране с четырех до шести лет, сохраняя при этом лимит в два срока. В то же время, отмечает агентство, лично А.Ф.ас-Сиси поправки позволяют оставаться на посту еще два срока после того, как в 2022 году завершиться его нынешний второй срок.

Другие поправки включают в себя реформу парламента, возвращая вторую палату - сенат. В него войдут как минимум 250 членов, две трети из которых будут избираться, а остальные - назначаться президентом. В палате представителей предлагается ввести квоту на представительство женщин - минимум 25%.

Также поправки дают президенту возможность лично назначать ряд судей, в том числе судью Верховного конституционного суда. Поправки расширяют юрисдикцию военных судов и объявляют военных "хранителями и защитниками" египетского государства, демократии и конституции.

Агентство отмечает, что наличие большого количества сторонников А.Ф.ас-Сиси в парламенте и госучреждениях, вероятнее всего, приведет к тому, что поправки будут приняты. В то же время группа политиков, публичных лиц и авторов конституции 2014 года написали открытое письмо, в котором они назвали такие поправки незаконными.

Теги: #президент #египет #срок #парламент
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