Народный депутат призвал власть остановить и наказать псевдо-реформаторов железной дороги.

Народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов обратился к правительству с требованием запретить ПАО "Укрзализныця" повышать цену на билеты и передавать в пользование частным компаниям железнодорожную инфраструктуру.

Как сообщает в четверг пресс-служба партии, С.Шахов возмутился фактом, что "Укрзализныця" готовится передать в пользование частным фирмам пассажирские вокзалы.

"За спиной украинцев уже договорились о передаче в частные руки двух железнодорожных вокзалов. Люди уже "насладились" платными залами ожидания, платными вокзальными туалетами и платными койкоместами для ночлега. Но еще не было в истории Украины, чтобы с пассажиров брали плату за вход на сам вокзал. Руководству "Укрзализныци" и профильному министерству все по плечу, кроме одного – преодолеть многомиллиардную коррупцию на самой железной дороге", – цитирует С.Шахова пресс-служба партии "Наш край".

Также депутат обращает внимание на то, что руководство "Укрзализныци" и профильного министерства подготовили украинцам еще один "весенний подарок" в виде повышения стоимости пассажирских перевозок на 25% в течение года. "А в озвученных планах – двукратное подорожание проезда! Эти "менеджеры" мечтают об "экономически обоснованных тарифах", а сами пользуются служебными лимузинами и самолетами. При этом понятия не имеют, что украинцам просто не будет за что ездить", – подчеркнул С.Шахов.

""Наш край" призывает правительство и профильное министерство остановить подготовку к распродаже госимущества и уволить псевдо-реформаторов железной дороги. Власть должна наложить мораторий на повышение тарифов на пассажирские перевозки и заставить руководство "Укрзализныци" сосредоточиться на преодолении коррупции в отрасли. Там скрыты колоссальные резервы для модернизации подвижного состава и сохранения тарифов на приемлемом для граждан уровне", – резюмировал С.Шахов.

В "Нашем крае", в департаменте стратегического развития и инвестиционной политики "Укрзализныци" сообщили, что выбирают два железнодорожных вокзала для передачи в концессию – пользование частным компаниям. Также "Укрзализныця" планирует в течение этого года поднять тарифы на перевозку пассажиров на четверть. На столько же вырастут и тарифы на перевозку багажа. При этом в госмонополии отмечают, что безубыточными перевозки будут в случае повышения тарифов более чем в 2 раза.