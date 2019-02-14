В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение на $25 млн помощи Украине по программам Госдепа

В Конгрессе США представлен законопроект, предусматривающий увеличение на $25 млн в бюджете 2019 года смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента, сообщает посольство Украины в США.

"В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме $445,7 млн, что на $25 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года", – сообщает украинское посольство на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Также предполагается законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

"Таким образом, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составит $695,7 млн. Это на $75 млн больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года", - сказано в сообщении.