В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявляет, что в правительстве США регулярно поднимается вопрос поддержки Украины, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Сегодня мы наблюдаем единодушную международную поддержку и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, а также то, какими усилиями Украина сдерживает агрессию РФ и борется за независимость и территориальную целостность. И еженедельно в американском правительстве идет обсуждение, какие действия нужно сделать, чтобы поддержать Украину", - отметила Л.Купер в четверг в ходе рабочей встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Со своей стороны С.Полторак выразил благодарность позиции правительства США относительно поддержки Украины. "Мы будем защищать нашу страну и все европейские цивилизованные ценности до конца. И мы ценим активную позицию США по поддержке Украины", - сказал С.Полторак.