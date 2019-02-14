Политика

15:13 14.02.2019

В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

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В правительстве США еженедельно обсуждают, как поддержать Украину – зампомощника министра обороны

 Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявляет, что в правительстве США регулярно поднимается вопрос поддержки Украины, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Сегодня мы наблюдаем единодушную международную поддержку и понимание вызовов, которые стоят перед Украиной, а также то, какими усилиями Украина сдерживает агрессию РФ и борется за независимость и территориальную целостность. И еженедельно в американском правительстве идет обсуждение, какие действия нужно сделать, чтобы поддержать Украину", - отметила Л.Купер в четверг в ходе рабочей встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Со своей стороны С.Полторак выразил благодарность позиции правительства США относительно поддержки Украины. "Мы будем защищать нашу страну и все европейские цивилизованные ценности до конца. И мы ценим активную позицию США по поддержке Украины", - сказал С.Полторак.

Теги: #полторак #сша #минобороны #поддержка #нато
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