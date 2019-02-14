Политика

15:12 14.02.2019

Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и поощрять к этому всех союзников – госсекретарь обороны Уильямсон

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Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и поощрять к этому всех союзников – госсекретарь обороны Уильямсон

Великобритания будет предлагать Украине помощь, поддерживать с ней диалог, а также поощрять всех своих союзников помогать Украине конкретными делами, заявил государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Гевин Уильямсон.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, об этом Г.Уильямсон заявил в четверг, 14 февраля, в ходе рабочей встречи с главой украинского внешнеполитического ведомства Степаном Полтораком в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По словам украинского министра, во время диалога стороны обменялись мнениями, которые касаются совместной безопасности. "Кроме этого нами были обсуждены основные вопросы, которые касаются оборонной реформы Министерства обороны Украины, которая происходит при поддержке НАТО… Украине нужно двигаться вперед, и мы предпринимаем важные шаги до того, чтобы стать полноценным членом Альянса", - отметил С.Полторак.

Теги: #полторак #великобритания #безопасность #украина #нато
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