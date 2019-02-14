Политика

15:03 14.02.2019

Страны НАТО выразили поддержку Украине в ситуации вокруг Азовского моря – Столтенберг

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Страны НАТО выразили поддержку Украине в ситуации вокруг Азовского моря – Столтенберг

Министры обороны стран НАТО в четверг провели встречу с участием министра обороны Украины Степана Полторака, в ходе которой представители альянса выразили поддержку Киеву в ситуации вокруг Азовского моря, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Страны НАТО выразили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвали Россию незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, которые были захвачены в ноябре", - сказал Й.Столтенберг на итоговой пресс-конференции после двухдневных переговоров между представителями Минобороны стран НАТО.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При этом трое украинских моряков получили ранения.

24 украинских моряка были арестованы. ФСБ РФ предъявила им обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Киев заявил, что задержанные моряки – военнопленные и потребовали их немедленного освобождения.

Теги: #столтенберг #азовское_море #нато
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