Политика

14:00 14.02.2019

ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента - Березенко

3 мин читать
ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента - Березенко

 Во избежание срыва президентских выборов Центральная избирательная комиссия должна в кратчайшие сроки разъяснить моменты, касающиеся работы волонтеров-агитаторов, в частности, в контексте денежной компенсации за их вынужденные расходы, заявляет заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"В кратчайшие сроки крайне необходимо официальное разъяснение ЦИК на этот счет. Она должна дать четкие определения, что такое агитация, какая агитация законом позволена, каким образом можно компенсировать расходы, потраченные волонтером-агитатором на агитационную деятельность и каким образом это будет корреспондироваться с законами Украины. Только после такого разъяснения начнется широкомасштабная агитационная кампания", - сказал С.Березенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что волонтер-агитатор, выполняя свои функции (доставка агитматериалов избирателям в украинских селах), каждый день несет определенные расходы - на проезд к населенному пункту, обед и другое. По словам нардепа, все понимают, что никакой волонтер-агитатор, как бы он хорошо не относился к кандидату в президенты, не будет оплачивать эти расходы из собственного кармана. Однако, согласно украинскому законодательству, оплату работы волонтеров-агитаторов можно квалифицировать как подкуп избирателя.

С.Березенко считает, что ЦИК должна дать свое разъяснение в ближайшую неделю.

"Если же разъяснения не будет, то работа значительной части этих агитаторов будет квалифицироваться правоохранительными органами как нарушение 64-й статьи закона "О выборах президента", а это означает, что эти люди будут находиться под риском уголовной ответственности. Это абсолютно нелогично, и они этого не заслуживают", - отметил народный депутат.

Кроме того, С.Березенко напомнил, что в государственном бюджете на проведение избирательной кампании президента выделено около 2,3 млрд грн, 80% этой суммы пойдет на оплату труда членов окружных и участковых избирательных комиссий (председателя, секретаря и еще одного человека, которого определит сама комиссия).

По его словам, закон Украины "О выборах президента" позволяет каждому из 44 кандидатов без какой-либо жеребьевки иметь своего представителя в участковой или окружной избирательных комиссиях. Он уточнил, что в Украине 30 тысяч избирательных участков, это означает, что около 1,3 млн граждан могут быть привлечены к избирательному процессу.

"Представьте себе ситуацию, при которой эти люди, зарегистрировавшись членами участковых избирательных комиссий, решают за неделю или за три дня до выборов не приходить на заседания комиссии, поскольку не имеют никакой мотивации, или попросту передумали. В результате в комиссиях не будет кворума, а следовательно, согласно закону, эти участки не могут открыться", - предположил С.Березенко.

Он также уточнил, что зарегистрированный член избирательной комиссии, решивший по той или иной причине не участвовать в ее работе, никакой ответственности за это не несет.

"У меня возникает вопрос – чей это сценарий? Никто об этом не говорит. И никто юридическую дискуссию по этому поводу не открывает. Все ищут дешевых политических баллов в мутной воде. Это очень серьезная угроза", - сказал С.Березенко.

Он опасается, что отсутствие правовой позиции может привести к срыву выборов.

"Это очень серьезная угроза: необходимо четкое разъяснение ЦИК", - подчеркнул С.Березенко.


Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #березенко #цик #избиратели #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 14.02.2019
Как проголосовать на выборах не по месту прописки и найти себя в списке избирателей? - "Украинская правда"

Как проголосовать на выборах не по месту прописки и найти себя в списке избирателей? - "Украинская правда"

14:28 14.02.2019
Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

14:26 14.02.2019
ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента - Березенко

ЦИК вскоре должна дать четкую оценку законности оплаты волонтеров-агитаторов во избежание срыва выборов президента - Березенко

14:13 14.02.2019
В харьковскую полицию поступило 60 обращений о нарушениях на выборах, 16 не подтвердилось

В харьковскую полицию поступило 60 обращений о нарушениях на выборах, 16 не подтвердилось

13:46 14.02.2019
Березенко призывает общественность взять под особый контроль прозрачность наполнения избирательных фондов кандидатов в президенты

Березенко призывает общественность взять под особый контроль прозрачность наполнения избирательных фондов кандидатов в президенты

13:35 14.02.2019
Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

13:01 14.02.2019
В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

В Раду могут пройти: "Слуга народа", "Батькивщина", БПП, "Оппозиционная платформа – За жизнь", Радикальная партия и "Гражданская позиция" – КМИС

12:18 14.02.2019
Отказ Украины регистрировать наблюдателей из РФ не противоречит ее международным обязательствам - И.Геращенко

Отказ Украины регистрировать наблюдателей из РФ не противоречит ее международным обязательствам - И.Геращенко

12:14 14.02.2019
И.Геращенко: Отказ в регистрации наблюдателей из РФ не противоречит международным обязательствам Украины в области свободных и демократических выборов

И.Геращенко: Отказ в регистрации наблюдателей из РФ не противоречит международным обязательствам Украины в области свободных и демократических выборов

11:55 14.02.2019
Почти половина украинцев затруднились с ответом на вопрос, с кого из мировых лидеров должен брать пример будущий президент

Почти половина украинцев затруднились с ответом на вопрос, с кого из мировых лидеров должен брать пример будущий президент

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зампредседателя фракции БПП: Купить победу на президентских выборах невозможно

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

Волкер в годовщину Минских соглашений: Россия 4 года ежедневно нарушает эти договоренности

Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО

Регулятор зафиксировал признаки нарушения в освещении предвыборной кампании у NewsOne, "Интера" и "МаксиTV"

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардеп Б.Дубневич в декларации за 2016 год не указал 7 своих земучастков и стоимость четырех квартир жены - НАПК

Порошенко анонсировал доклад в Генассамблее ООН о ситуации на оккупированных РФ территориях

Более половины украинцев считают, что будущий президент должен продолжать евроинтеграционный курс страны - опрос

Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода – зампредседателя

Порошенко остается лидером президентской гонки по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

Гриценко предложил Садовому, чтобы кто-то из них снял свою кандидатуру: до конца февраля вопрос открыт

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА