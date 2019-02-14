Политика

12:18 14.02.2019

Отказ Украины регистрировать наблюдателей из РФ не противоречит ее международным обязательствам - И.Геращенко

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Отказ Украины регистрировать наблюдателей из РФ не противоречит ее международным обязательствам - И.Геращенко

Отказ в регистрации российских наблюдателей на выборах президента Украины в марте 2019 года не противоречит международным обязательствам Украины в сфере свободных и демократических выборов, и не является беспрецедентным, отмечает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Россияне являются представителями признанного на законодательном уровне государства -агрессора и оккупанта, эта позиция Украины полностью отвечает положением п.8 Копенгагенского документа ОБСЕ о необходимости соблюдения национальных законов в вопросе международного наблюдения за выборами… Есть немало прецедентов неучастия в наблюдении за выборами граждан другой стороны конфликта (Армения/Азербайджан, РФ/Грузия, Кипр/Турция, Македония/Греция). И ничего, выборы там проходят, и мир их признает", - написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Первый вице-спикер Верховной Рады отметила, что украинская сторона никогда не принимала решений об ограничении количества наблюдателей на своих выборах от каких-либо международных организаций, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Украина… никогда не ограничивала БДИПЧ и другие международные институции в количестве наблюдателей. Ожидается, что на президентских выборах в Украине будет почти 900 наблюдателей БДИПЧ (что на треть больше, чем на президентских выборах в РФ 2018 года), к которым присоединятся наблюдатели от ПА ОБСЕ, ПАСЕ, Европарламента, ПА НАТО", - написала И.Геращенко.

При этом она напомнила, что установленные РФ в 2007 и 2008 годах ограничения на количество наблюдателей БДИПЧ привели к тому, что Бюро было лишено возможности вообще наблюдать за выборами в РФ, при этом их результаты все равно были признаны. Также, по словам первого вице-спикера Рады, с 2011 года БДИПЧ направляло наблюдателей за выборами в РФ в очень незначительном количестве, в частности, на президентских выборах 2018 года в РФ было аккредитовано лишь 80 наблюдателей на долгосрочной основе и 420 - на краткосрочной. "Учитывая географический масштаб РФ - это смешные цифры", - подчеркнула И.Геращенко.

Она отметила, что решение об отказе в регистрации наблюдателей из РФ отвечает принципу соблюдения суверенитета страны, закрепленному в Декларации принципов международного наблюдения за выборами и Кодексе проведения международного наблюдения за выборами 2005 года. Их поддержали больше 20 международных организаций и институтов, в том числе БДИПЧ, ОБСЕ, ООН, Парламентская ассамблея и Венецианская комиссия Совета Европы, Европейская комиссия.

"Также никаких россиян априори не будет в миротворческой миссии, если Украина добьется таки введения миротворческой миссии ООН на Донбасс", - добавила И.Геращенко.

Теги: #геращенко #наблюдатели_рф #выборы
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