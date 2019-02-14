Политика

12:14 14.02.2019

Нардеп Б.Дубневич в декларации за 2016 год не указал 7 своих земучастков и стоимость четырех квартир жены - НАПК

1 мин читать
Нардеп Б.Дубневич в декларации за 2016 год не указал 7 своих земучастков и стоимость четырех квартир жены - НАПК

 Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило обоснованные выводы в отношении народного депутата Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича и проинформировало об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как сообщила пресс-служба НАПК в четверг, установлено, что Б.Дубневич в декларации за 2016 год не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов - четырех квартир жены и своего земельного участка. Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов.

По данным НАПК, в целом в декларации нардепа содержатся недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о чем сообщено НАБУ.

Теги: #напк #декларация #дубневич
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:23 13.02.2019
НАПК внесло предписания Кубиву и Гриневич в связи с конфликтом интересов у их подчиненных

НАПК внесло предписания Кубиву и Гриневич в связи с конфликтом интересов у их подчиненных

12:25 08.02.2019
Мэр Сум более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% суммы оклада - НАПК

Мэр Сум более полугода выписывал себе премии в размере от 65% до 270% суммы оклада - НАПК

13:13 06.02.2019
НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

НАПК запустило работу Реестра коррупционеров

09:48 06.02.2019
НАПК составило вывод о правонарушении нардепа Б.Дубневича, связанном с коррупцией, и направит документ в НАБУ

НАПК составило вывод о правонарушении нардепа Б.Дубневича, связанном с коррупцией, и направит документ в НАБУ

11:30 02.02.2019
Порошенко в 2017 году заработал 16,3 млн грн, хранит $25,49 млн в своем банке – декларация кандидата в президенты

Порошенко в 2017 году заработал 16,3 млн грн, хранит $25,49 млн в своем банке – декларация кандидата в президенты

20:04 01.02.2019
Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

20:02 01.02.2019
Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

Журналистка Литвиненко внесла в реестр декларацию кандидата в президенты

19:32 01.02.2019
Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

19:31 01.02.2019
Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

Порошенко задекларировал почти 19 млн 676 тыс. грн дивидендов и процентов

15:21 01.02.2019
НАПК приостановило перечисления средств государственного бюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок"

НАПК приостановило перечисления средств государственного бюджета на финансирование политической партии "Оппозиционный блок"

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

Волкер в годовщину Минских соглашений: Россия 4 года ежедневно нарушает эти договоренности

Порошенко заявил, что на следующей неделе подпишет изменения в Конституцию о стратегическом курсе в ЕС и НАТО

Регулятор зафиксировал признаки нарушения в освещении предвыборной кампании у NewsOne, "Интера" и "МаксиTV"

Аваков обвинил штабы кандидатов в президенты в разжигании ненависти в обществе

ПОСЛЕДНЕЕ

Отказ Украины регистрировать наблюдателей из РФ не противоречит ее международным обязательствам - И.Геращенко

Почти половина украинцев затруднились с ответом на вопрос, с кого из мировых лидеров должен брать пример будущий президент

Порошенко анонсировал доклад в Генассамблее ООН о ситуации на оккупированных РФ территориях

Более половины украинцев считают, что будущий президент должен продолжать евроинтеграционный курс страны - опрос

Россия направит кандидатов для краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента Украины - МИД РФ

Новая Конституция Украины должна разрушить монополию на политическое управление - Тимошенко

Сайдик пообещал помочь с передачей писем украинским заложникам в ОРДЛО - И.Геращенко

Украинская сторона в Минске предложила несколько форматов обмена удерживаемыми, пока безрезультатно – И.Геращенко

ЦИК сможет проверить сериал "Слуга народа" на соблюдение избирательного законодательства только после его выхода – зампредседателя

Порошенко остается лидером президентской гонки по ставкам букмекеров bwin и "Фаворит спорт"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА