Нардеп Б.Дубневич в декларации за 2016 год не указал 7 своих земучастков и стоимость четырех квартир жены - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило обоснованные выводы в отношении народного депутата Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича и проинформировало об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как сообщила пресс-служба НАПК в четверг, установлено, что Б.Дубневич в декларации за 2016 год не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов - четырех квартир жены и своего земельного участка. Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов.

По данным НАПК, в целом в декларации нардепа содержатся недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о чем сообщено НАБУ.