Политика

11:55 14.02.2019

Почти половина украинцев затруднились с ответом на вопрос, с кого из мировых лидеров должен брать пример будущий президент

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Почти половина украинцев затруднились с ответом на вопрос, с кого из мировых лидеров должен брать пример будущий президент

Почти половина украинцев затрудняются ответить, с какого международного лидера должен брать пример будущий президент страны, о чем свидетельствуют результаты национального опроса общественного мнения GfK Ukraine.

Согласно результатам исследования, которые обнародованы в четверг в Киеве на пресс-конференции "Между Лукашенко и Меркель. Какой внешней политики ожидают от следующего президента Украины", на вопрос, с кого должен брать пример будущий президент Украины (наследовать стиль принятия решений и политическое поведение), 13,4% ответили, что с президента Беларуси Александра Лукашенко, 9,8% - с федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и 4,7% - с президента Литвы Дали Грибаускайте.

По 4,2% респондентов ответили, что пример нужно брать с президента Польши Анджея Дуды и президента США Дональда Трампа, 2,9% - с президента России Владимира Путина, 2,8% - с президента Франции Эммануэля Макрона, 2,7% - с президента Швейцарии (2010 и 2017 гг.) Дорис Лойтгард, 2,1% - с премьер-министра Канады Джастина Трюдо, 1,9% - с премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, 1,1% - с президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, 0,6% - с премьера Венгрии Виктора Орбана.

В то же время, 49,6% опрошенных отметили, что им сложно ответить на данный вопрос.

Опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID) в ноябре-декабре 2018 года.

Теги: #президент #gfk_ukraine #опрос #выборы
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