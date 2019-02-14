Политика

11:30 14.02.2019

Более половины украинцев считают, что будущий президент должен продолжать евроинтеграционный курс страны - опрос

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Более половины украинцев считают, что будущий президент должен продолжать евроинтеграционный курс страны - опрос

Более половины украинцев (53,9%) считают важным, чтобы будущий президент продолжал европейскую интеграцию Украины, о чем свидетельствуют результаты национального опроса общественного мнения GfK Ukraine.

Согласно результатам исследования, обнародованным в четверг в Киеве на пресс-конференции "Между Лукашенко и Меркель. Какой внешней политики ожидают от следующего президента Украины", 36,1% респондентов ответили, что вопрос евроинтеграции является важным, но не принципиальным для их решения на выборах, 17,8% - что продолжение евроинтеграции будет решающим фактором при голосовании за кандидата в президенты и партию, 9% сообщили, что будут голосовать за человека, который прекратит европейскую интеграцию, 21,4% сказали, что им все равно, 15% было сложно ответить на вопрос, а 0,4% дали другие ответы.

В региональном разрезе наибольший процент опрошенных, которые сказали, что будут голосовать за того, кто остановит евроинтеграцию, в южных областях (16,2%), а на востоке наибольшее количество тех, кому все равно (32,2%).

На вопрос, ощущают ли респонденты позитивный эффект от сближения с Евросоюзом, 64,1% ответили, что не ощущают, 18,4% - ощущают, а 17,5% было сложно ответить на вопрос.

Среди тех, кто ощущает позитивный эффект от сближения с ЕС, 31,2% опрошенных видят его в том, что громады сами активно решают проблемы населенных пунктов и не ждут, что это сделает государство, 28,6% назвали улучшение транспортной инфраструктуры, для 27,6% важно, что местная власть прислушивается к громаде, 27% - местные производители начали экспортировать товары в ЕС, 20,7% - местная власть демонстрирует прозрачность и подотчетность. 20% отмечают улучшение состояния дел с окружающей средой, 19,2% - улучшение обслуживания в заведениях социальной инфраструктуры, 18,5% - появление новых рабочих мест и приход иностранных инвесторов, 18% - меньше бюрократии на местах, 6,3% - другое, 9,3% ответили, что не знают.

Опрос проводился компанией GfK Ukraine по заказу Pact в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID) в ноябре-декабре 2018 года.

Теги: #президент #опрос #выборы
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