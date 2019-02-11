Политика

09:41 11.02.2019

В Палате представителей США заявили о неэффективности антироссийских санкций

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В Палате представителей США заявили о неэффективности антироссийских санкций

Комитет Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам опубликовал меморандум, в котором отмечается неэффективность санкций США в отношении России.

"Санкции не помогли сдержать Россию от вторжения в зоны интересов США и ее посягательств на мировые ценности", - говорится в опубликованном документе.

"Многие эксперты отмечают, что отсутствие единой позиции в администрации США по российской проблеме и о том, какой должна быть политика в отношении Москвы, а также отсутствие последовательной стратегии и позиции Белого дома по России подорвали эффективность антироссийских санкций", - отмечается в меморандуме.

"Россия научилась тому, как снизить зависимость от Запада, ее компании нашли способ выживать при ограниченном доступе к финансам, в то время как Москва налаживает деловые и политические связи с союзниками, такими как Китай, Индия и Саудовская Аравия", - указано в документе.

При этом в меморандуме раскритиковали решение Минфина США о выведении из-под санкций трех компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Управление Минфина США по контролю за иностранными активами 27 января 2019 года исключило En+ , "РусАл" и "Евросибэнерго" из санкционного списка после того, как О.Дерипаска сократил свою долю в этих компаниях до 45%, чтобы введенные против него санкции не распространялись на эти компании.

Как отмечают конгрессмены, несмотря на сокращение доли в компаниях, О.Дерипаска сможет сохранить контроль над En+, "РусАлом" и "Евросибэнерго". Сам же О.Дерипаска находится под санкциями США в связи с тем, что на Западе его тесно связывают с Кремлем, а также считают деловым партнером экс-советника Дональда Трампа Пола Манафорта, которого в США обвиняют в деятельности против интересов США.

"Решение Минфина США об исключении этих компаний из "черного списка" может привести к их попаданию в "белые списки", что позволит им привлекать иностранный капитал", - отмечают в комитете Палаты представителей, подчеркивая, что компании могут помогать Кремлю "вести деятельность против интересов США".

Заседание комитета Палаты представителей Конгресса США по финансовым вопросам, посвященное, в том числе, санкциям Вашингтона в отношении Москвы, Каракаса, Пхеньяна и Тегерана назначено на 12 февраля.

После промежуточных выборов в США в 2018 году большинство мест в Палате представителей заняли конгрессмены из Демократической партии США, таким образом, с 2019 года контроль над комитетами Палаты представителей перешел демократам, активно критикующим деятельность республиканской администрации США.

Теги: #сша #конгресс #санкции_против_рф
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