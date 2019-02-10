На сторону Гуайдо перешел еще один венесуэльский военачальник

Полковник венесуэльской армии Рубен Хименес объявил, что признает временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

"90 процентов вооруженных сил недовольны. Солдат используют, чтобы удерживать правительство Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) у власти", - приводят слова Р.Хименеса западные СМИ.

Ранее на сторону Хуану Гуайдо перешел генерал ВВС Франсиско Янес.

Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявил себя временным президентом страны. США, а также ряд европейских и латиноамериканских стран признали его законным лидером Венесуэлы.

Н. Мадуро считает действия оппозиции незаконными.

В Венесуэле уже несколько лет наблюдается тяжелая социально-экономическая ситуация. В частности, она связана с высоким уровнем инфляции в стране, достигающим миллионных значений в процентах год к году. Местные жители сталкиваются с нищетой и нехваткой еды.