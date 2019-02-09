Безнаказанность чиновников приведет к новым нарушениям на выборах, допускает Кива

Все годы независимости Украина разворовывается политиками и чиновниками, привыкшими к безнаказанности, этот процесс необходимо прекратить путем возвращения системы наказания за совершенные преступления, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Мы получили страну от своих родителей, которые работали и строили ее с закатанными рукавами. Был уровень жизни, интеллигенция, заводы, школы, медицина – как ее не клянут, но она была бесплатная, людей лечили. И вдруг это начали у нас забирать. Придумали процесс приватизации и роздали предприятия 5-ти семьям – Ахметову, Коломойскому, Фирташу и другим. Отдали целые направления, такие как газовая отрасль. Раньше это направление наполняло бюджет страны, сейчас – личные карманы и оффшоры", - сказал И.Кива на телеканале "НАШ" в пятницу, сообщает пресс-служба СПУ.

Политик подчеркнул, что ответственность за развал украинской армии также лежит на конкретных чиновниках.

"Ответственность за армию также лежит на министрах обороны. Не в один день у нас не стало этой громаднейшей махины, полученной от СССР. Кто ее разворовал? Куда продали танки? Куда продали вертолеты, самолеты? Кто резал все на металл? За это тоже никто никогда не спрашивал", - сказал И.Кива.

Он выразил убеждение, что политики так действуют из-за полной безнаказанности, и это необходимо прекратить.

"Их всех необходимо привлечь к ответственности, и тогда следующим уже будет неповадно красть. А то так – отряхнулись, и как будто ничего не было. А страну уничтожили, и предприятия у нас забрали. И сегодня говорят красивые лозунги и опять запудривают мозги", - сказал он.

В связи с этим лидер СПУ допустил вероятность нарушений в ходе волеизъявления на президентских выборах в марте 2019 года.

"Ситуация с подкупом избирателей, продажей голосов вновь может повториться тогда, когда в обществе нет морали, когда мы готовы торговать своей жизнью и жизнью своих детей", - отметил И.Кива.

Он выразил убеждение, что в Украине в первую очередь необходимо вернуть наказание за совершенные преступления, "чтобы остальным было неповадно".

"Я пришел в это дерьмо, а в нашей стране политика это именно дерьмо и проституция, только по одной причине: я хочу их наказать за то, что они забрали и стерли нашу страну. Надо восстановить воспитательный процесс и систему наказаний. Страна стиралась на протяжении 27-ми лет, разворовывались заводы, уничтожались дороги, уничтожалась интеллигенция и школы. Надо научиться их наказывать. В этой стране ничего не поменяется, пока мы не начнем наказывать и не начнем учить подрастающее поколение любить Родину", - подчеркнул И.Кива.