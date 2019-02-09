Политика

14:41 09.02.2019

Безнаказанность чиновников приведет к новым нарушениям на выборах, допускает Кива

2 мин читать
Безнаказанность чиновников приведет к новым нарушениям на выборах, допускает Кива

Все годы независимости Украина разворовывается политиками и чиновниками, привыкшими к безнаказанности, этот процесс необходимо прекратить путем возвращения системы наказания за совершенные преступления, заявил глава Социалистической партии Украины Илья Кива.

"Мы получили страну от своих родителей, которые работали и строили ее с закатанными рукавами. Был уровень жизни, интеллигенция, заводы, школы, медицина – как ее не клянут, но она была бесплатная, людей лечили. И вдруг это начали у нас забирать. Придумали процесс приватизации и роздали предприятия 5-ти семьям – Ахметову, Коломойскому, Фирташу и другим. Отдали целые направления, такие как газовая отрасль. Раньше это направление наполняло бюджет страны, сейчас – личные карманы и оффшоры", - сказал И.Кива на телеканале "НАШ" в пятницу, сообщает пресс-служба СПУ.

Политик подчеркнул, что ответственность за развал украинской армии также лежит на конкретных чиновниках.

"Ответственность за армию также лежит на министрах обороны. Не в один день у нас не стало этой громаднейшей махины, полученной от СССР. Кто ее разворовал? Куда продали танки? Куда продали вертолеты, самолеты? Кто резал все на металл? За это тоже никто никогда не спрашивал", - сказал И.Кива.

Он выразил убеждение, что политики так действуют из-за полной безнаказанности, и это необходимо прекратить.

"Их всех необходимо привлечь к ответственности, и тогда следующим уже будет неповадно красть. А то так – отряхнулись, и как будто ничего не было. А страну уничтожили, и предприятия у нас забрали. И сегодня говорят красивые лозунги и опять запудривают мозги", - сказал он.

В связи с этим лидер СПУ допустил вероятность нарушений в ходе волеизъявления на президентских выборах в марте 2019 года.

"Ситуация с подкупом избирателей, продажей голосов вновь может повториться тогда, когда в обществе нет морали, когда мы готовы торговать своей жизнью и жизнью своих детей", - отметил И.Кива.

Он выразил убеждение, что в Украине в первую очередь необходимо вернуть наказание за совершенные преступления, "чтобы остальным было неповадно".

"Я пришел в это дерьмо, а в нашей стране политика это именно дерьмо и проституция, только по одной причине: я хочу их наказать за то, что они забрали и стерли нашу страну. Надо восстановить воспитательный процесс и систему наказаний. Страна стиралась на протяжении 27-ми лет, разворовывались заводы, уничтожались дороги, уничтожалась интеллигенция и школы. Надо научиться их наказывать. В этой стране ничего не поменяется, пока мы не начнем наказывать и не начнем учить подрастающее поколение любить Родину", - подчеркнул И.Кива.

Теги: #кива #спу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:32 08.02.2019
И.Кива: Закрепление на конституционном уровне курса на ЕС и НАТО - покупка индульгенции Запада

И.Кива: Закрепление на конституционном уровне курса на ЕС и НАТО - покупка индульгенции Запада

16:47 07.02.2019
Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

Кива о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО: С подачи президента Рада приняла очередное популистическое решение

19:11 06.02.2019
Кива представил программу, с которой баллотируется в президенты

Кива представил программу, с которой баллотируется в президенты

18:46 05.02.2019
И.Кива: Размер пенсии должен быть не ниже реального прожиточного минимума

И.Кива: Размер пенсии должен быть не ниже реального прожиточного минимума

13:10 04.02.2019
Уполномоченным представителем кандидата в президенты Ильи Кивы стал глава Полтавской областной организации СПУ

Уполномоченным представителем кандидата в президенты Ильи Кивы стал глава Полтавской областной организации СПУ

09:26 01.02.2019
И.Кива: Власть зарабатывает на войне, закупая в России двигатели для БТР по цене БТР

И.Кива: Власть зарабатывает на войне, закупая в России двигатели для БТР по цене БТР

19:24 30.01.2019
После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

После разоблачения работы подпольного штаба партии "Солидарность" на СПУ начала давить прокуратура — глава СПУ Полтавской области

18:12 25.01.2019
Кандидатов в президенты Украины стало 20 после регистрации Кивы

Кандидатов в президенты Украины стало 20 после регистрации Кивы

18:11 25.01.2019
Илья Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

Илья Кива стал 20-м кандидатом в президенты Украины

09:29 25.01.2019
СПУ пытается остановить своеволие областной прокуратуры в Полтаве

СПУ пытается остановить своеволие областной прокуратуры в Полтаве

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко: кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает

Россиян исключат из списка наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева в их аккредитации - БДИПЧ ОБСЕ

Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО – программа кандидата в президенты Порошенко

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: выплаты в рамках монетизации субсидий составят в среднем 1,5 тыс. грн на каждое домохозяйство

Порошенко: сегодня официально начинается моя предвыборная кампания

Порошенко: украинские выборы-2019 для Путина - как генеральная битва за Украину

Порошенко: Где есть в Украине электричество – будет и интернет

Порошенко: я твердо гарантирую неизменность политики децентрализации

Порошенко: кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России, отступает

Только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние – Порошенко

Трамп сообщил, что второй саммит США-КНДР пройдет в столице Вьетнама

Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА