Политика

14:17 09.02.2019

Порошенко: сегодня официально начинается моя предвыборная кампания

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Порошенко: сегодня официально начинается моя предвыборная кампания

Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании на выборах президента Украины.

"Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение", - сказал П.Порошенко во время всеукраинского общественного форума "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

Он пояснил, что принял решение баллотироваться второй раз на пост президента Украины, чтобы завершить построение сильного успешного государства, способного обеспечить порядок, благополучие и безопасность каждого украинца, чтобы подготовить страну к вступлению в Европейский Союз и НАТО, и чтобы не дать популистам "умножить на ноль все то, что выстрадали люди".

"Мои стратегические цели на второй срок можно свести к нескольким пунктам: борьба с бедностью и подготовка страны к вступлению в Евросоюз и НАТО, обеспечение мира на выгодных для Украины условиях и восстановления территориальной целостности страны", - сказал П.Порошенко.

Теги: #порошенко #выборы
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