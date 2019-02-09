Порошенко: я твердо гарантирую неизменность политики децентрализации

Президент Украины Петр Порошенко заявляет намерении углубить децентрализацию в стране в случае получения поддержки граждан его второго президентского срока.

"В будущем я твердо гарантирую неизменность политики децентрализации, она будет сохранена и углублена", - заявил П.Порошенко на форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

П.Порошенко на текущей неделе зарегистрировали кандидатом в президенты на выборах 31 марта. Он один из 44 кандидатов на пост главы государства.