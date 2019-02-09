Политика

13:29 09.02.2019

Только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние – Порошенко

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Только членство в ЕС и НАТО сможет гарантировать Украине безопасность, независимость и благосостояние – Порошенко

Только членство Украины в Европейском Союзе и НАТО сможет гарантировать государственную независимость и безопасность, а также благосостояние, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Только полномасштабное и полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО окончательно и бесповоротно гарантирует нашу государственную независимость, национальную безопасность, свободу и благосостояние", - сказал президент на всеукраинском форуме "Открытый диалог" в субботу в Киеве.

По его словам, достижение Украиной критериев членства в ЕС и НАТО улучшит инвестиционный климат.

Теги: #ес #порошенко #нато
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