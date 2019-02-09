Политика

08:55 09.02.2019

Трамп сообщил, что второй саммит США-КНДР пройдет в столице Вьетнама

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Трамп сообщил, что второй саммит США-КНДР пройдет в столице Вьетнама

Второй американо-северокорейский саммит состоится в Ханое, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Он пройдет в Ханое, во Вьетнаме, 27-28 февраля", - написал он в своем твиттере.

Д.Трамп добавил: "С нетерпением жду встречи с председателем Кимом (лидер КНДР Ким Чен Ын - ИФ) для того, чтобы добиться продвижения вперед в деле мира".

Он отметил, что состоявшаяся ранее в Пхеньяне встреча спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана с северокорейскими представителями была "очень успешной".

Госдепартамент США сообщил ранее, что в ходе визита С.Бигана "осуждались вопросы, касающиеся выполнения президентом Трампом и председателем Ким Чен Ыном обязательств по полной денуклеаризации, изменениях в отношениях между США и КНДР и установлению длительного мира на Корейском полуострове, принятых на сингапурской встрече".

Стороны договорились о том, что "встретятся вновь" перед саммитом.

Теги: #президент #сша #кндр #саммит
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