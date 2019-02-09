Украина и Бельгия обсудили продолжающуюся агрессивную политику РФ в отношении Украины и в мире

Украинская делегация в ПАСЕ на встрече с вице-премьер-министром Белигии, министром иностранных дел Дидье Рейндерсом обсудила продолжение агрессивной политики Российской Федерации в отношении Украины и в мире, сообщила Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Неадекватность РФ разрушает и институт СЕ. Обменялись мнениями по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, проблемы освобождения заложников. Особое внимание уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива. Мы ожидаем от партнеров введения "Азовского пакета санкций" против РФ. Говорили и о политических рисках "Северного потока-2", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в ночь на субботу.