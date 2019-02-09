Политика

00:10 09.02.2019

Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

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Верховный суд отказал в удовлетворении апелляции Гриценко на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на решение суда первой инстанции, отклонившего его иск к ЦИК за отказ в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, соответствующее решение суд принял в пятницу вечером.

4 февраля Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска А.Гриценко к ЦИК. Кандидат в президенты требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Р.Чернолуцкий отметил, что теперь штаб А.Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.

В этом пункте речь идет о том, что просмотр электронной копии базы данных реестра избирателей осуществляется представителем парламентской фракции или кандидатом в президенты в помещении ЦИК, где размещено автоматизированное рабочее место, оборудованное специальным программным обеспечением.

При этом представителю фракции Верховной Рады или кандидату в президенты запрещено копировать или передавать информацию из электронной копии базы данных Госреестра избирателей с использованием любых технических средств или программного обеспечения, осуществлять фото- и видеосъемку.

"Мы считаем, что данные изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - отметил Р.Чернолуцкий.

Теги: #реестр #суд #цик #гриценко
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