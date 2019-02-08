В ООН назвали запрет для Гуайдо на выезд из Венесуэлы нарушением конституционных норм

Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсиа-Саян в пятницу заявил, что решение властей Венесуэлы об ограничении прав лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо на выезд из страны и блокировка его активов являются нарушением конституционных норм.

"Имеющиеся у нас сведения говорят о том, что меры, введенные против Х.Гуайдо, не соответствуют конституционным требованиям, не прошли необходимых юридических процедур, и были приняты в нарушении международных стандартов в области прав человека", - говорится в заявлении представителя ООН.

Ранее венесуэльские власти запретили самопровозглашенному президенту страны Хуану Гуайдо, которого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали законным лидером Венесуэлы, выезжать за пределы страны и заморозило его активы.