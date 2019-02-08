Политика

15:28 08.02.2019

Форум "Открытый диалог" проанализирует деятельность Порошенко и перспективы его дальнейшего президентства

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Форум "Открытый диалог" проанализирует деятельность Порошенко и перспективы его дальнейшего президентства

Всеукраинский общественный форум "Открытый диалог" пройдет в субботу, 9 февраля, в Киеве, сообщила представитель оргкомитета форума, руководитель Института развития и содействия демократии Екатерина Поп.

"Завтра будет мероприятие глобальных масштабов – участников заявлено около 10 тысяч. Форум проведет анализ пяти лет деятельности нашего президента, и мы хотим спрогнозировать, что произойдет за следующие пять лет (если президентом вновь станет П.Порошенко – ИФ)", - сказала Е.Поп на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Она также проинформировала, что форум пройдет во Дворце спорта.

Ранее источник в партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в субботу, 9 февраля, на Всеукраинском общественном форуме президент Украины Петр Порошенко намерен представить свою предвыборную программу кандидата на пост главы государства. Начало форума запланировано на 14.00.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего президента Украины П.Порошенко кандидатом на выборах президента как самовыдвиженца 7 февраля.

Теги: #порошенко #форум
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