Политика

15:08 08.02.2019

Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

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Директор НАБУ допускает активное использование механизма открытия дел на основании заявлений в преддверии выборов в Раду

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник прогнозирует, что накануне выборов, особенно парламентских, политики будут активно использовать механизм обязательного открытия уголовных производств на основании заявлений.

На брифинге в пятницу в Киеве он напомнил, что законодательство обязывает вносить в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) данные на основании заявления о совершении возможного преступления. В таких случаях, как пояснил А.Сытник, речь идёт об открытии фактового уголовного производства, а не в отношении конкретного лица.

"Это целая технология, и касается это не только Антикоррупционного бюро, но и ГБР, когда кто-то на кого-то пишет заявления, в абсолютном большинстве случаев беспредметные, потом регистрируется производство, заявитель получает ответ, что его заявление рассмотрено. В заявлении фигурирует определенная фамилия и начинается…", - сказал директор Бюро.

Он отметил, что ситуацию можно изменить только путем внесения изменений в УПК.

Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что механизмом обязательной регистрации производств будут злоупотреблять во время избирательной кампании, А.Сытник сказал: "Это касается не только периода выборов... Мы пытаемся анализировать каждое заявление, чтобы минимизировать риски. Но, к сожалению, когда правоохранительный орган, даже изучив заявление, приходит к выводу, что это больше манипуляция, нежели желание сообщить о конкретном преступлении, потом ещё есть суд, который обязывает сделать это нас или другой правоохранительный орган".

"Перед выборами это будет использоваться. Возможно, даже больше перед парламентскими, потому что больше объем кандидатов", - подчеркнул А.Сытник.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта, парламентские пройдут осенью.

Теги: #верховная_рада #сытник #набу #выборы
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