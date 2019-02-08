На виборах президента України зареєстровано загалом 44 кандидати
Центральна виборча комісія України зареєструвала загалом 44 кандидата на посаду президента України на виборах 31 березня 2019 року.
Повний список кандидатів такий:
Балашов Геннадій - підприємець, лідер партії "5.10"
Безсмертний Роман - політик і дипломат, екс-віце-прем'єр-міністр України
Богомолець Ольга - народний депутат, голова комітету ВР з питань охорони здоров'я
Богословська Інна - екс-нардеп, лідер громадської організації "Віче України"
Бойко Юрій - народний депутат, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя"
Бондар Віктор - народний депутат, голова партії "Відродження"
Ващенко Олександр - самовисуванець, громадська організація "Влада народу"
Вілкул Олександр - народний депутат, "Опозиційний блок - Партія миру та розвитку"
Габер Микола - лідер Патріотичної партії України
Гнап Дмитро – журналіст, висунутий партією "Сила людей"
Гриценко Анатолій - лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони України
Данилюк Олександр - керівник громадської організації "Центр оборонних реформ"
Дерев'янко Юрій - народний депутат, член ради партії "Воля"
Добродомов Дмитро - народний депутат, лідер партії "Народний контроль"
Журавльов Василь - лідер партії "Стабільність"
Зеленський Володимир - художній керівник "Квартал 95", партія "Слуга народу"
Каплін Сергій - народний депутат, лідер "Соціал-демократичної партії"
Кармазін Юрій - екс-народний депутат, самовисуванець
Кива Ілля - лідер Соціалістичної партії України
Корнацький Аркадій - народний депутат (фракція "БПП"), самовисуванець
Кошулинський Руслан - кандидат від партії "Свобода"
Кривенко Віктор - народний депутат, лідер "Народного Руху України"
Кривонос Сергій - перший заступник командувача Сил спецоперацій ЗСУ, партія "Воїни АТО"
Купрій Віталій - народний депутат, самовисуванець
Литвиненко Юлія - журналіст і телеведуча, самовисуванець
Ляшко Олег - народний депутат, лідер Радикальної партії
Мороз Олександр - екс-спікер Верховної Ради, кандидат від "Соціалістичної партії Олександра Мороза"
Мураєв Євген - народний депутат, лідер партії "Наші"
Наливайченко Валентин - екс-глава СБУ, лідер партії "Громадсько-політичний рух "Справедливість"
Насіров Роман - екс-глава Державної фіскальної служби України, самовисуванець
Новак Андрій - економіст, партія "Патріот"
Носенко Сергій - самовисуванець
Петров Володимир - самовисуванець
Порошенко Петро - президент України, самовисуванець
Ригованов Руслан - самовисуванець
Садовий Андрій - мер Львова, лідер партії "Самопоміч"
Скоцик Віталій - самовисуванець
Смешко Ігор - екс-глава СБУ, самовисуванець
Соловйов Олександр - лідер партії "Розумна сила"
Тарута Сергій - народний депутат, лідер партії "Основа"
Тимошенко Юлія - народний депутат, лідер партії "Батьківщина"
Тимошенко Юрій - народний депутат, самовисуванець
Шевченко Ігор - екс-міністр екології України, самовисуванець
Шевченко Олександр - народний депутат, партія "Українське об'єднання патріотів - Укроп"
До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву до ЦВК про відмову балотуватися на пост президента.
8 березня - останній день, коли ЦВК має прийняти рішення за такими можливими заявами.