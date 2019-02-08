На виборах президента України зареєстровано загалом 44 кандидати

Центральна виборча комісія України зареєструвала загалом 44 кандидата на посаду президента України на виборах 31 березня 2019 року.

Повний список кандидатів такий:

Балашов Геннадій - підприємець, лідер партії "5.10"

Безсмертний Роман - політик і дипломат, екс-віце-прем'єр-міністр України

Богомолець Ольга - народний депутат, голова комітету ВР з питань охорони здоров'я

Богословська Інна - екс-нардеп, лідер громадської організації "Віче України"

Бойко Юрій - народний депутат, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя"

Бондар Віктор - народний депутат, голова партії "Відродження"

Ващенко Олександр - самовисуванець, громадська організація "Влада народу"

Вілкул Олександр - народний депутат, "Опозиційний блок - Партія миру та розвитку"

Габер Микола - лідер Патріотичної партії України

Гнап Дмитро – журналіст, висунутий партією "Сила людей"

Гриценко Анатолій - лідер партії "Громадянська позиція", екс-міністр оборони України

Данилюк Олександр - керівник громадської організації "Центр оборонних реформ"

Дерев'янко Юрій - народний депутат, член ради партії "Воля"

Добродомов Дмитро - народний депутат, лідер партії "Народний контроль"

Журавльов Василь - лідер партії "Стабільність"

Зеленський Володимир - художній керівник "Квартал 95", партія "Слуга народу"

Каплін Сергій - народний депутат, лідер "Соціал-демократичної партії"

Кармазін Юрій - екс-народний депутат, самовисуванець

Кива Ілля - лідер Соціалістичної партії України

Корнацький Аркадій - народний депутат (фракція "БПП"), самовисуванець

Кошулинський Руслан - кандидат від партії "Свобода"

Кривенко Віктор - народний депутат, лідер "Народного Руху України"

Кривонос Сергій - перший заступник командувача Сил спецоперацій ЗСУ, партія "Воїни АТО"

Купрій Віталій - народний депутат, самовисуванець

Литвиненко Юлія - журналіст і телеведуча, самовисуванець

Ляшко Олег - народний депутат, лідер Радикальної партії

Мороз Олександр - екс-спікер Верховної Ради, кандидат від "Соціалістичної партії Олександра Мороза"

Мураєв Євген - народний депутат, лідер партії "Наші"

Наливайченко Валентин - екс-глава СБУ, лідер партії "Громадсько-політичний рух "Справедливість"

Насіров Роман - екс-глава Державної фіскальної служби України, самовисуванець

Новак Андрій - економіст, партія "Патріот"

Носенко Сергій - самовисуванець

Петров Володимир - самовисуванець

Порошенко Петро - президент України, самовисуванець

Ригованов Руслан - самовисуванець

Садовий Андрій - мер Львова, лідер партії "Самопоміч"

Скоцик Віталій - самовисуванець

Смешко Ігор - екс-глава СБУ, самовисуванець

Соловйов Олександр - лідер партії "Розумна сила"

Тарута Сергій - народний депутат, лідер партії "Основа"

Тимошенко Юлія - народний депутат, лідер партії "Батьківщина"

Тимошенко Юрій - народний депутат, самовисуванець

Шевченко Ігор - екс-міністр екології України, самовисуванець

Шевченко Олександр - народний депутат, партія "Українське об'єднання патріотів - Укроп"

До 7 березня включно кандидати можуть подати заяву до ЦВК про відмову балотуватися на пост президента.

8 березня - останній день, коли ЦВК має прийняти рішення за такими можливими заявами.