Политика

15:02 08.02.2019

ЦИК зарегистрировала 18 первых наблюдателей на выборах от БДИПЧ ОБСЕ

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ЦИК зарегистрировала 18 первых наблюдателей на выборах от БДИПЧ ОБСЕ

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 18 первых официальных наблюдателей на выборах президента Украины 31 марта от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Всего ЦИК уже зарегистрировала 109 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

Теги: #цик #обсе #выборы
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