На выборах президента Украины зарегистрировано всего 44 кандидата

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала всего 44 кандидата на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Полный список кандидатов выглядит следующим образом:

Балашов Геннадий – предприниматель, лидер партии "5. 10"

Бессмертный Роман – политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины

Богомолец Ольга – народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения

Богословская Инна – экс-нардеп, лидер общественной организации "Вече Украины"

Бойко Юрий – народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Бондарь Виктор – народный депутат, глава партии "Видродження"

Ващенко Александр – самовыдвиженец, общественная организация "Влада народу"

Вилкул Олександр – народный депутат, "Оппозиционный блок – партии мира и развития"

Габер Николай – лидер Патриотической партии Украины

Гнап Дмитрий – выдвинутый партией "Сила людей" журналист

Гриценко Анатолий – лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины

Данилюк Александр – руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ"

Деревянко Юрий – народный депутат, член совета партии "Воля"

Добродомов Дмитрий – народный депутат, лидер партии "Народный контроль"

Журавлев Василий – лидер партии "Стабильность"

Зеленский Владимир – художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа"

Каплин Сергей – народный депутат, лидер "Социал-демократической партии"

Кармазин Юрий – экс-народный депутат, самовыдвиженец

Кива Илья – лидер Социалистической партии Украины

Корнацкий Аркадий – народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец

Кошулинский Руслан – кандидат от партии "Свобода"

Кривенко Виктор – народный депутат, лидер "Народного Руха Украины"

Кривонос Сергей – первый замкомандующего Сил спецопераций ВСУ, партия "Воины АТО"

Куприй Виталий – народный депутат, самовыдвиженец

Литвиненко Юлия – журналист и телеведущая, самовыдвиженец

Ляшко Олег – народный депутат, лидер Радикальной партии

Мороз Александр – экс-спикер Верховной Рады, кандидат от "Социалистической партии Александра Мороза"

Мураев Евгений – народный депутат, лидер партии "Наши"

Наливайченко Валентин – экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость"

Насиров Роман – экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец

Новак Андрей – экономист, партия "Патриот"

Носенко Сергей – самовыдвиженец

Петров Владимир – самовыдвиженец

Порошенко Петр – президент Украины, самовыдвиженец

Рыгованов Руслан – самовыдвиженец

Садовый Андрей – мэр Львова, лидер партии "Самопомич"

Скоцик Виталий – самовыдвиженец

Смешко Игорь – экс-глава СБУ, самовыдвиженец

Соловьев Александр – лидер партии "Розумна сила"

Тарута Сергей – народный депутат, лидер партии "Основа"

Тимошенко Юлия – народный депутат, лидер партии "Батькивщина"

Тимошенко Юрий – народный депутат, самовыдвиженец

Шевченко Игорь – экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец

Шевченко Александр – народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов - Укроп".

До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

8 марта - последний день, когда ЦИК должна принять решение по таким возможным заявлениям.