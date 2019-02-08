Политика

14:56 08.02.2019

Гнап и Соловьев стали последними кандидатами в президенты Украины

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Гнап и Соловьев стали последними кандидатами в президенты Украины

Выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап и лидер партии "Розумна сила" Александр Соловьев стали последними зарегистрированными кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии Украины в пятницу.

А.Соловьев повторно подавал документы для регистрации. Он учел замечания ЦИК к его предвыборной программе, в которой кандидат признавал существование самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

За регистрацию А.Соловьева проголосовали 10 членов ЦИК, 6 воздержались.

Таким образом, всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины.

Теги: #цик #выборы
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