Политика

13:39 08.02.2019

18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов

1 мин читать
18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов

Больше половины стран-членов ЕС призвали Брюссель "быть готовым" к тому, чтобы поддержать Украину в случае, если Россия "попытается повлиять" на выборы в этой стране, сообщает "Радио свободная Европа/Радио Свобода" со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В документе под названием "Сохраняя Украину на европейском пути", подготовленном к совещанию глав МИД, которое состоится позже в феврале, говорится, что предстоящие выборы станут "показательным событием для Украины: ее демократии, реформ, устойчивости и ориентиров".

Авторы документа указывают, что условия проведения президентской кампании в Украине непростые. Авторы документа ожидают, что Россия "попытается повлиять на выборы путем поддержки предпочтительных кандидатов, кибератак и кампаний по дезинформации".

Также авторы текста призывают Брюссель "предоставить дополнительную помощь, в том числе гуманитарную" восточной Украине.

Документ подписали 18 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Швеция.

Документ будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 18 февраля. В ходе нее, отмечает радио, европейские политики обсудят политическую ситуацию в Украине в преддверии президентских выборов в Украине 31 марта и последующих парламентских выборов.

Теги: #брюссель #ес #россия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:01 08.02.2019
"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

"Оппоблок" инициирует представление в КС для отмены конституционных положений по ЕС и НАТО

13:45 08.02.2019
18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов – СМИ

18 стран ЕС намерены призвать Брюссель поддержать Украину в преддверии выборов – СМИ

12:21 08.02.2019
РФ понесет международную ответственность за репрессии на оккупированных территориях – предвыборная программа Порошенко

РФ понесет международную ответственность за репрессии на оккупированных территориях – предвыборная программа Порошенко

11:43 08.02.2019
Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО – программа кандидата в президенты Порошенко

Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО – программа кандидата в президенты Порошенко

11:33 08.02.2019
Наблюдатели от России 11 февраля попытаются въехать в Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Наблюдатели от России 11 февраля попытаются въехать в Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

10:46 08.02.2019
Волкер разделяет беспокойство Украины в вопросе безопасности в случае участия российских наблюдателей в выборах

Волкер разделяет беспокойство Украины в вопросе безопасности в случае участия российских наблюдателей в выборах

10:17 08.02.2019
Нидерланды надеются на скорые переговоры с РФ по ответственности за крушение MH17

Нидерланды надеются на скорые переговоры с РФ по ответственности за крушение MH17

09:34 08.02.2019
Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

09:20 08.02.2019
Постпреды стран ЕС могут в пятницу одобрить мандат на переговоры Совета ЕС и Европарламента по газовой директиве

Постпреды стран ЕС могут в пятницу одобрить мандат на переговоры Совета ЕС и Европарламента по газовой директиве

09:16 08.02.2019
Умер Сергей Юрский

Умер Сергей Юрский

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2023 году и получит ПДЧ в НАТО – программа кандидата в президенты Порошенко

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

В Украине запущена программа монетизации субсидий для населения

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко назвал пять приоритетов в экономике– предвыборная программа

В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

МИД Украины будет содействовать миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента – замминистра

Консультационный комитет президентов Украины и Польши обсуждает график политического диалога двух стран на высшем уровне

Украина борется за освобождение всех политзаключенных в РФ и заложников на оккупированных территориях - Порошенко

Укрепление ВСУ останется приоритетом в ближайшие 5 лет – программа Порошенко

Заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится в пятницу в Варшаве

Суд рассмотрит ходатайство Минюста об отмене запрета Супрун быть и.о. главы Минздрава 11 февраля в 14.00 - Петренко

Американские сенаторы готовят законопроект об ограничении военных поставок Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи

Комитет Сената США рассмотрит резолюцию, направленную против строительства "Северного потока - 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА