Политика

13:02 08.02.2019

В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

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В Украине начнется массовый ремонт медучреждений и завершится медреформа – предвыборная программа Порошенко

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петра Порошенко заявляет о намерениях завершить медицинскую реформу и начать масштабную программу ремонта медучреждений по всей стране в случае его повторного избрания на пост главы государства.

"По всей Украине начнем масштабную программу ремонта медицинских учреждений. Завершим медицинскую реформу, направленную на повышение качества и доступности медицинских услуг, в том числе и на селе, повышение зарплат медикам", - говорится в предвыборной программе П.Порошенко, обнародованной в пятницу на сайте Центральной избирательной комиссии.

Теги: #порошенко #медреформа #выборы #ремонт
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