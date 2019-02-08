МИД Украины будет содействовать миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента – замминистра

Министерство иностранных дел Украины намерено содействовать миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине, а также заинтересовано в максимальном количестве наблюдателей, сообщил заместитель главы МИД Сергей Кислица.

"Подтвердил настрой МИД Украины и в дальнейшем предоставлять содействие миссии наблюдения БДИПЧ на выборах президента 2019 года... МИД Украины заинтересовано в том, чтобы БДИПЧ направило в Украину максимальное количество наблюдателей. МИД также не намерено говорить о каких-либо количественных ограничениях, как это имело место в других странах ОБСЕ, в частности РФ", - написал он на своей странице в Фейсбуке по итогам разговора с директором БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.

Вместе с тем, С.Кислица выразил уверенность, что БДИПЧ примет во внимание принятый парламентом Украины закон, согласно которому гражданам страны-агрессора не разрешается участие в наблюдении на выборах.

Дипломат подчеркнул, что решение Украины о неучастии наблюдателей от страны-агрессора не может составлять прецедент для других стран-участниц ОБСЕ, которые не являются жертвами агрессии и оккупации.

"Украина всегда поддерживала уникальную миссию БДИПЧ, его автономию и методологии наблюдения. Сохранение авторитета Бюро в глазах украинских избирателей и политических сил - это одна из важных условий успешного выполнения БДИПЧ его мандата", - резюмировал замминистра.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым запретила гражданам Российской Федерации и лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских и местных выборах в Украине.

Согласно документу, официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радом государством-агрессором или государством-оккупантом. Кроме того, наблюдателем не сможет быть лицо, предложенное государством-агрессором или государством-оккупантом.

Ранее БДИПЧ ОБСЕ передало в МИД Украины электронный список долгосрочных наблюдателей на президентских выборах, в который включены два кандидата от России – женщины, 1990 и 1985 г.р.

После принятия закона директор БДИПЧ ОБСЕ И.С.Гисладоттир выразила сожаление в связи с тем, что Верховная Рада приняла этот документ, запрещающий гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах в Украине, в том числе в составе миссии БДИПЧ.