Украина борется за освобождение всех политзаключенных в РФ и заложников на оккупированных территориях - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в день рождения осужденного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко и осужденного в оккупированном Крыму активиста Владимира Балуха заявил, что Украина продолжает бороться за освобождение всех политзаключенных в России и заложников на оккупированных территориях.

"Сегодня день рождения Владимира Балуха и Романа Сущенко – украинцев, которых циничный кремлевский режим держит в застенках по абсурдным, сфабрикованным обвинениям. (…) Мы продолжаем борьбу за освобождение всех украинских политзаключенных в России и всех пленных на оккупированных ею территориях Донбасса и Крыма. И я не сомневаюсь, что мы точно победим!" - написал глава государства на странице в Фейсбуке в пятницу.

По его словам, сила и выдержка В.Балуха и Р.Сущенко вызывают восхищение, так как, несмотря на "давление репрессивной кремлевской машины", они не сломались, остались верными своим идеалам.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что это уже третий день рождения В.Балуха и Р.Сущенко в российской тюрьме. "Мы призываем все международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы немедленно освободить всех украинских заключенных, заложников и военнопленных", - говорится в сообщении МИД на странице в Фейсбуке.