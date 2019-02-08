Политика

11:47 08.02.2019

Укрепление ВСУ останется приоритетом в ближайшие 5 лет – программа Порошенко

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Укрепление ВСУ останется приоритетом в ближайшие 5 лет – программа Порошенко

Укрепление Вооруженных сил Украины и их модернизация останутся приоритетом для власти в ближайшие пять лет, говорится в предвыборной программе кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко.

"Мы возродили армию, которая остановила российского агрессора и сдерживает его. Укрепление Вооруженных Сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техникой останется нашим безусловным приоритетом. Это, среди прочего, дает толчок нашей науке и промышленности", - говорится в программе П.Порошенко, обнародованной в пятницу на сайте Центральной избирательной комиссии.

В планах кандидата в президенты закончить создание плотной системы противовоздушной обороны. "Мы завершим создание плотной системы противоракетной и противовоздушной обороны. На очереди - коренная модернизация украинского флота и воздушных сил", - отмечается в программе.

В программе П.Порошенко и такие пункты, как повышение уровня социального обеспечения украинских военнослужащих, расширение поддержки семей участников боевых действий.

Теги: #всу #планы #порошенко #выборы
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