Политика

10:38 08.02.2019

Заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится в пятницу в Варшаве

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Заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится в пятницу в Варшаве

XXVІІ заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится в пятницу, 8 февраля, в Варшаве, сообщается на сайте главы Украинского государства Петра Порошенко.

"Будет обсуждаться широкий спектр вопросов украинско-польских отношений, противодействие российской агрессии в контексте членства Польши в Совете безопасности ООН, проблематика европейской и евроатлантической интеграции Украины и дорожная карта укрепления стратегического партнерства между двумя государствами", - сказано в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в администрации президента Украины, в заседании консультационного комитета примет участие заместитель главы АП Константин Елисеев.

Теги: #заседание #польша #украина
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