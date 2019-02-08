Политика

10:33 08.02.2019

Суд рассмотрит ходатайство Минюста об отмене запрета Супрун быть и.о. главы Минздрава 11 февраля в 14.00 - Петренко

2 мин читать
Суд рассмотрит ходатайство Минюста об отмене запрета Супрун быть и.о. главы Минздрава 11 февраля в 14.00 - Петренко

Министр юстиции Украины Павел Петренко призвал поддержать Уляну Супрун, которой Окружной административный суд Киева запретил исполнять обязанности министра здравоохранения, и анонсировал рассмотрение ходатайства ведомства об отмене соответствующего решения суда на 14.00 11 февраля.

"Министерство юстиции от имени правительства Украины подало ходатайство об отмене временного запрета Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Давайте вместе поддержим госпожа Уляну, которая бросила вызов системе. Справедливость должна быть восстановлена", - написал П.Петренко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Согласно информации в его сообщении, рассмотрение ходатайства Минюста Окружной админсуд украинской столицы назначил на 14.00 11 февраля сего года.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева во исполнение иска народного депутата от фракции "Радикальная партия Ляшко" Игоря Мосийчука 5 февраля 2018 года запретил У.Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Сам иск будет рассмотрен 15 февраля.

В Окружном админсуде столицы пояснили, что приняли такое решение в связи с двойным гражданством У.Супрун и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о. В то же время У.Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

6 февраля министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Минюст обжалует решение Окружного админсуда г.Киева об отстранении У.Супрун от исполнения обязанностей министра. На следующий день министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил, что Окружной админсуд Киева рассмотрит соответствующее ходатайство Минюста 11 февраля, но время заедания ранее не сообщалось.

Теги: #супрун #петренко #минюст
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:34 07.02.2019
Отстранение Супрун от должности создает опасный разбалансирующий систему государственной власти прецедент – Ковтонюк

Отстранение Супрун от должности создает опасный разбалансирующий систему государственной власти прецедент – Ковтонюк

15:10 07.02.2019
Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун - Мюллер

Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун - Мюллер

19:22 06.02.2019
Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун: "абсурдное решение"

Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун: "абсурдное решение"

12:38 06.02.2019
Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

Регионы могут остаться без закупленных за средства госбюджета лекарств на 633 млн грн без подписи Супрун

07:58 06.02.2019
Минюст обжалует решение суда об отстранении Супрун

Минюст обжалует решение суда об отстранении Супрун

19:12 05.02.2019
Супрун стала провайдером медреформы в Украине и должна ее продолжить – Парубий

Супрун стала провайдером медреформы в Украине и должна ее продолжить – Парубий

18:36 05.02.2019
Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

18:30 05.02.2019
Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

18:10 05.02.2019
В посольствах Великобритании и США внимательно следят за ситуацией с отстранением Супрун

В посольствах Великобритании и США внимательно следят за ситуацией с отстранением Супрун

17:57 05.02.2019
Фракция БПП готова оказать помощь Супрун для восстановления ее в должности

Фракция БПП готова оказать помощь Супрун для восстановления ее в должности

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

В Украине запущена программа монетизации субсидий для населения

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Волкер розділяє занепокоєння України в питанні безпеки в разі участі російських спостерігачів у виборах Київ. 8 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Спецпредставник держдепартаменту США щодо України Курт Волкер схвалює готовність України сприяти діяльності місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, але також поділяє занепокоєння Києва в питанні безпеки в разі участі російських спостерігачів в українських виборах. "Ми схвалюємо готовність України сприяти діяльності місії БДІПЛ ОБСЄ. Ми віримо

Заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши состоится в пятницу в Варшаве

Помпео отправится в Европу для обсуждения вопросов безопасности

Американские сенаторы готовят законопроект об ограничении военных поставок Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи

Комитет Сената США рассмотрит резолюцию, направленную против строительства "Северного потока - 2"

Запрет Украины допускать на выборы российских наблюдателей противоречит обязательствам перед ОБСЕ – директор БДИПЧ

Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

Макрон отменил участие в Мюнхенской конференции

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

Южанина стала доверенным лицом Порошенко на выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА