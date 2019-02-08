Политика

09:18 08.02.2019

Американские сенаторы готовят законопроект об ограничении военных поставок Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи

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Американские сенаторы готовят законопроект об ограничении военных поставок Саудовской Аравии в связи с делом Хашкаджи

Группа американских сенаторов выступила с инициативой подготовки законопроекта, которым будут сокращены поставки вооружений Саудовской Аравии в связи с убийством в Турции саудовского журналиста, Джамаля Хашкаджи

К организации убийства, как сообщали американские СМИ, может быть причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд.

"С учетом того, что администрация Трампа не намерена настаивать на привлечении к полной ответственности за убийство господина Хашкаджи, пришло время вмешаться Конгрессу и применить реальные меры ответственности за последствия, коренным образом пересмотреть наши отношения с Королевством Саудовской Аравии и с коалицией во главе с Саудовской Аравией в Йемене", - сказал глава Комитета сената по иностранным делам демократ Роберт Менендес.

Идею поддержал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который заявил, что "хотя Саудовская Аравия является стратегическим союзником, поведение наследного принца - во многих отношениях - показало неуважение к отношениям" с Соединенными Штатами.

Законопроект предусматривает ограничение поставок Эр-Рияду танков, истребителей дальнего действия, боеприпасов для автоматического оружия.

Кроме того, предлагается расширить санкционный список саудовских подданных, которые могут быть каким-то образом замешаны в организации убийства.

Выдвижению инициативы способствовала публикация в газете The New York Times, где утверждалось со ссылкой на перехват беседы кронпринца со своим помощником, что Мохаммед бен Салман потребовал искать журналиста "с пулей", если он не вернется в Саудовскую Аравию.

Дж.Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

Теги: #законопроект #сша #поставки #вооружение #турция #саудовская_аравия
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