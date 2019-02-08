Политика

09:15 08.02.2019

Комитет Сената США рассмотрит резолюцию, направленную против строительства "Северного потока - 2"

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Комитет Сената США рассмотрит резолюцию, направленную против строительства "Северного потока - 2"

Американские сенаторы передали на рассмотрение комитет Сената США по международным отношениям резолюцию, в которой они выступают против проекта газопровода "Северный поток - 2", говорится в сообщении на сайте комитета.

Также авторы резолюции заявляют в ней о поддержке свободы навигации в Черном море "в ответ на российскую агрессию против Украины в Керченском проливе".

Комитет планирует рассмотреть резолюцию на следующем заседании. В рабочем графика комитета оно пока не значится.

"США и наши союзники в Европе должны отвечать на российские провокации с жесткостью и решимостью... Такие проекты, как "Северный поток - 2", являются угрозой для энергетической безопасности Европы, и мы согласны с Европарламентом, что от него нужно отказаться", - говорится в заявлении сенаторов.

Резолюцию представили четыре члена комитета, в том числе его председатель республиканец Джим Риш и главный демократ комитета Боб Менендес, а также не входящий в комитет сенатор-демократ Ричард Дурбин.

Резолюция стала уже не первым выступлением США против "Северного потока - 2" на этой неделе. Так, в четверг "Дойче Велле" опубликовала статью, в которой послы США в Германии, Дании и постпред США в ЕС заявили, что газопровод "Северный поток - 2" может значительно усилить давление России на ЕС, что представляет опасность для ЕС и для всего Запада.

Также в четверг МИД Франции заявил, что власти Франции намерены выступить в поддержку рассмотрения поправок к европейской газовой директиве, которые в случае принятия коснутся "Северного потока - 2".

"Пересмотр газовой директивы нацелены на то, чтобы правила "третьего энергопакета" применялись ко всем газопроводам, входящим из третьих стран на территорию ЕС. В случае успеха пересмотра директивы она коснется и проекта "Северный поток - 2", - заявил на брифинге представитель министерства иностранных дел Франции.

Ранее дипломатический источник в институтах ЕС сообщил "Интерфаксу", что комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) будет решать в пятницу вопрос о мандате для Совета ЕС на переговоры с Европарламентом о поправках к европейской газовой директиве.

Источник "Интерфакса" пояснил, что поскольку речь идет именно о Coreper, то на заседании ожидается возможное одобрение предложения без голосования.

"Никакого голосования не будет, потому что Coreper не принимает решений голосованием. За решение голосуют в совете", - пояснил собеседник агентства.

Морской газопровод "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Учредителем и владельцем контрольного пакета в "Северном потоке - 2" является "Газпром". В строительный консорциум входят также французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall.

Теги: #сша #сенат_сша #резолюция #северный_поток_2
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