Политика

19:21 07.02.2019

Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

2 мин читать
Кандидат США на пост главы Всемирного банка считает необходимым сократить кредиты для Китая

Кандидат США на пост главы Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мальпас считает необходимым сократить объемы кредитования, которые организация направляет Китаю, и сосредоточить усилия на повышении качества жизни в бедных странах.

"Речь идет не о полном прекращении помощи Китаю, но, скорее, о сдвиге в отношениях, с тем чтобы больше денег было доступно для стран с более низким уровнем доходов или развивающихся стран", - заявил он в интервью Bloomberg TV.

Реформа ВБ, решение о которой было принято в прошлом году, уже предусматривает сокращение кредитования Китая, и Д.Мальпас лишь хочет добиться ее реализации. В случае избрания на пост президента ВБ он собирается повысить эффективность организации в борьбе с крайней нищетой.

ВВП Китая составляет около $18 тыс. в расчете на душу населения с учетом покупателей способности, что сопоставимо с уровнем доходов в странах из середины списка, например, в Бразилии и Таиланде.

Действующий глава банка Джим Ён Ким решил уйти в отставку досрочно и покинул свой пост 1 февраля.

На этой неделе президент США Дональд Трамп официально назвал заместителя министра финансов по международным отношениям Дэвида Мальпаса кандидатом на пост президента Всемирного банка. При этом 62-летний Д.Мальпас известен как критик этой международной финансовой организации, он последовательно упрекал ВБ в неэффективности, излишнем кредитовании Китая, а также заявлял, что глобализм и многосторонний подход в международных отношениях "зашли слишком далеко".

В прошлом году Д.Мальпас сыграл важную роль в согласовании увеличения капитала ВБ на $13 млрд.

По словам Д.Мальпаса, решение Вашингтона о выдвижении его кандидатуры было хорошо принято другими странами-участницами ВБ. Однако он не уточнил, о каких именно государствах идет речь.

Глава Всемирного банка является традиционно представителем США, которые имеют 16% капитала этой организации. Совет исполнительных директоров банка будет рассматривать кандидатуры на пост руководителя организации с 7 февраля по 14 марта.

В ближайшие недели Д.Мальпас посетит ряд стран с целью заручиться поддержкой на мартовском голосовании совета.

Теги: #кандидат #сша #вб #позиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:42 07.02.2019
Замгоссекретаря США Салливан заверил Климкина в поддержке суверенитета Украины и ее реформ - посольство

Замгоссекретаря США Салливан заверил Климкина в поддержке суверенитета Украины и ее реформ - посольство

15:33 07.02.2019
США поддерживают евроатлантические устремления Украины

США поддерживают евроатлантические устремления Украины

14:55 07.02.2019
Трамп обвинил возобновивших "российское расследование" конгрессменов в беспрецедентном давлении на него

Трамп обвинил возобновивших "российское расследование" конгрессменов в беспрецедентном давлении на него

14:10 07.02.2019
Американские дипломаты в ЕС призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

Американские дипломаты в ЕС призвали Европу к отказу от "Северного потока-2"

10:08 07.02.2019
Глава ФРС Джером Пауэлл позитивно оценил состояние американской экономики

Глава ФРС Джером Пауэлл позитивно оценил состояние американской экономики

06:58 07.02.2019
США готовы выполнить свои обязательства по КНДР в ответ на полную денуклеаризацию страны – Помпео

США готовы выполнить свои обязательства по КНДР в ответ на полную денуклеаризацию страны – Помпео

06:47 07.02.2019
Климкин обсудил с Болтоном вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США – посольство Украины в США

Климкин обсудил с Болтоном вопросы сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США – посольство Украины в США

05:04 07.02.2019
О полном освобождении территории, захваченной ранее ИГ, может быть объявлено на следующей неделе – Трамп

О полном освобождении территории, захваченной ранее ИГ, может быть объявлено на следующей неделе – Трамп

02:21 07.02.2019
Коалиция против ИГ планирует новый этап борьбы с террористической организацией

Коалиция против ИГ планирует новый этап борьбы с террористической организацией

22:55 06.02.2019
Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина Малпасса, критиковавшего ВБ

Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина Малпасса, критиковавшего ВБ

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Киев намерен добиваться смягчения визового режима с Великобританией

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

В Украине запущена программа монетизации субсидий для населения

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон отменил участие в Мюнхенской конференции

ЦИК отказала Н.Савченко и В.Олейнику в регистрации кандидатами на выборах президента

Южанина стала доверенным лицом Порошенко на выборах

ЦИК зарегистрировала 42-го кандидата в президенты Украины - самовыдвиженца Петрова

Интеграция в НАТО не тождественна интеграции в ЕС, и не стоит смешивать эти понятия – Колесников

Рада запретила представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

ЦИК зарегистрировала Порошенко, а также Кармазина, Литвиненко и Ващенко кандидатами в президенты

Тимошенко, Рабинович и Ляшко возглавили антирейтинг "лжецов и манипуляторов"

Порошенко назвал историческим день внесения Радой изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Полиция получила два заявления от Тимошенко об избирательных нарушениях

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА