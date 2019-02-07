Замгоссекретаря США Салливан заверил Климкина в поддержке суверенитета Украины и ее реформ - посольство

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан (John Sullivan) на встрече с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Вашингтоне выразил поддержку продолжения реформ в Украине.

"Заместитель госсекретаря Салливан был рад видеть министра Павла Климкина на полях министерской встречи коалиции анти-ИГИЛ #DefeatISIS. Заместитель госсекретаря выразил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и продолжения ее движения по пути реформ", - говорится в сообщении посольства США в Киеве в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, в рамках рабочего визита в США П.Климкин провел встречи с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном, председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Джеймсом Ришем, сопредседателем Комитета Робертом Менендезом. Также состоялись двусторонние встречи и беседы, в частности, с главами делегаций Канады, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Саудовской Аравии, Сербии, Швеции, Черногории, Финляндии, а также с Дж.Салливаном.