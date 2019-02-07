Политика

14:48 07.02.2019

Интеграция в НАТО не тождественна интеграции в ЕС, и не стоит смешивать эти понятия – Колесников

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Интеграция в НАТО не тождественна интеграции в ЕС, и не стоит смешивать эти понятия – Колесников

Глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявил, что вступление в НАТО не означает автоматической возможности вступить в Европейский Союз; Украина должна рассчитывать на собственные силы.

"Опять, как в 2004 году и 2013-2014 годах, смешиваются понятия "евроинтеграция" и "евроатлантическая интеграция". Вступление в НАТО, куда нас тоже лет 20, по словам чиновников Альянса, не примут, не дает никому автоматической возможности вступить в ЕС. Турция с середины 50-х годов является действительным членом НАТО. Ее до сих пор не приняли и не примут в Евросоюз, потому что это не выгодно Западному миру", - сказал Б.Колесников в эфире телеканала "Украина", сообщает пресс-служба партии.

По его словам, власть в Украине намеренно отождествляет интеграцию в ЕС с евроатлантической интеграцией, что в корне неверно.

В то же время Б.Колесников назвал позитивным предложение об изъятии из Конституции пункта о возможном размещении на территории Украины иностранных военных баз.

"Украина должна рассчитывать только на собственные силы. Для этого нужны сильная экономика и сильная армия. У нас один из мощнейших в мире ВПК. Даже то, что от него осталось за годы независимости, вызывает восхищение и удивление, несмотря, например, на тот факт, что власть за три года впервые в истории Украины не выпустила ни одного самолета – ни пассажирского, ни транспортного. Поэтому, повторюсь, только собственные силы – сильная экономика и сильная, профессиональная, высокооплачиваемая армия могут дать Украине спокойствие", – отметил политик.

Б.Колесников также подчеркнул, что именно страны, рассчитывающие на собственные силы, добились самых больших успехов в Европе.

"Самые богатые страны Европы – нейтральные. Австрия, Швеция, Финляндия – именно они добились наибольших социальных успехов внутри Европы как раз за счет своего нейтралитета", – резюмировал он.

Теги: #ес #нато #колесников #оппоблок
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